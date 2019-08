Voetbal in Breda-Noord: Advendo optimistisch en Hoge Vucht blijft actief voor de jeugd

BREDA - In Breda-Noord is het komend seizoen alleen nog SV Advendo actief in de reguliere voetbalcompetitie. SC Hoge Vucht heeft zich er bij neergelegd dat er geen KNVB-wedstrijden meer worden gespeeld.

SC Hoge Vucht werd vorig seizoen geroyeerd door de KNVB nadat zich een aantal incidenten had voorgedaan. De club liet voor de zomer weten het besluit mogelijk aan te gaan vechten buiten de organen van de voetbalbond, bijvoorbeeld bij de rechter. Daar is echter vanaf gezien.

Vergrootglas

“Zelfs als we die zaak zouden winnen en terug zouden keren in de competitie, dan zouden we voortdurend onder een vergrootglas liggen. Bij het minste of het geringste lig je er dan weer uit. Het wordt dan ook heel moeilijk om een club te leiden”, aldus voorzitter Hassan Lammou. Hoge Vucht blijft wel actief en gaat zich met name inzetten voor jongeren in de wijk (zie kader).

Advendo

Slechts een of twee leden van Hoge Vucht hebben zich gemeld bij Advendo, terwijl die club juist hard op zoek is naar nieuwe leden. In tien jaar tijd is het ledenbestand van Advendo gedaald van zeshonderd naar minder dan tweehonderd. Komend seizoen start Advendo met zes seniorenteams en zeven jeugdteams.

Om de neerwaartse trend bij Advendo een halt toe te roepen én om het clubvoetbal in Breda-Noord te redden, hebben de vereniging, gemeente en de wijkraad de handen in een geslagen. Er komt nu een kernteam dat bestaat uit vertegenwoordigers van de club en organisaties uit de wijk op het gebied van sport, welzijn en jeugd.

Kwartiermaker

Ook komt er een kwartiermaker om het proces te begeleiden, dat de naam ‘Vitaal voetbal in Breda-Noord’ heeft gekregen. De kwartiermaker, die door de gemeente wordt betaald, is gevonden in de persoon van Johan Vermeulen van bureau Credo. Volgens wethouder Daan Quaars gaat het om een ‘ervaren rot in het vak’ die veel gedaan heeft in het begeleiden van verenigingen en andere instellingen.

Overgangsjaar

Ondertussen blijft Piet van Duuren (veertig jaar Advendo-lid en oud-voorzitter) het bestuur ondersteunen, want dat is nog steeds incompleet. Zo zijn er op dit moment geen voorzitter en penningmeester. “We zijn optimistisch over de toekomst. Dit seizoen zien we vooral als een overgangs- en opstartjaar. We gaan nu samen met het kernteam en Johan Vermeulen een plan maken. Dat leggen we in december voor aan de gemeente”, aldus Van Duuren.