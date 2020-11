Voedselbanken zien flinke stijging aantal pakketten, maar explosieve groei blijft vooralsnog uit

Levenslang cel voor verdachten viervoudi­ge moord in Enschede, Brabanders komen weg met kortere straf

6 november ALMELO/ENSCHEDE - Camil A. (59) en zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) pleegden de viervoudige moord in Enschede en mogen daarom nooit meer op vrije voeten komen. Dat is het oordeel van de rechtbank in Almelo, die het trio vrijdag tot levenslange celstraffen veroordeelde. „Dit waren zeer koelbloedige executies.”