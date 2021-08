Voedselbank Nederland start samen met AH actie ‘Op lege maag kun je niet leren’

BREDA - Voedselbank Nederland is maandag in samenwerking met Albert Heijn de landelijke campagne ‘Op een lege maag kun je niet leren’ gestart. Klanten kunnen in 660 winkels van Albert Heijn, ook in diverse vestigingen in Breda, ontbijtproducten zoals hagelslag, havermout en cornflakes doneren aan de 172 lokale voedselbanken.