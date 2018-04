Voedselbank Breda en kringloopwinkel De Vince zien armoede toenemen: 'De vangnetten verschralen'

BREDA - Ja, kringloopwinkel De Vince aan de Koele Mei ziet haar inkomsten de laatste drie jaar groeien. Vooral de verkoop van kleding zit in de lift, maar echte winsten: dat zal haar doelstelling nimmer zijn. ,,Al het geld dat binnenkomt besteden we aan individuele, veelal urgente hulpverlening aan mensen die dat niet voor elkaar krijgen via de overheid. Onze missie is om mensen direct te helpen."

Samen met Voedselbank Breda hield De Vince -of eigenlijk: de Vincentius Vereniging- zaterdag haar open dag. Het zijn buren, met dezelfde doelgroep en daarmee vullen ze elkaar aan.

,,Het is een observatie, maar ik zie een toename van gepensioneerde mensen in onze winkel", stipt voorzitter van Vincentius Gijs van Dijk aan. Datzelfde signaleert ook de Voedselbank: meer en meer ouderen kloppen bij hen aan voor hulp. Er is dit jaar een duidelijke toename in gebruikers van de Voedselbank: momenteel komen zo'n 440 gezinnen -circe 1.100 mensen- bij de instelling langs. Dat betekent een toename van 15 procent ten opzichte van het vorig jaar.

Zelfredzaam

Van Dijk wijt dat aan veranderende regelgeving: we zorgen steeds minder goed voor elkaar. ,,De vangnetten verschralen. De kwetsbare groep wordt steeds groter. Diverse onderzoeken laten zien dat veel mensen in de gevarenzone zitten. Als je als oudere nu je werk kwijtraakt, is dat een probleem. Steeds meer mensen kukelen over het randje. We roepen als samenleving met zijn allen op om zelfredzaam te zijn, maar dat maken we tegelijkertijd steeds moeilijker."

Van Dijk stipt aan dat het niet alleen om financiën gaat. ,,Armoede gaat altijd gepaard met gezondheid, eenzaamheid, risico's rondom kinderen en een lager onderwijsniveau. Alles trekt elkaar naar beneden, meer en meer."

ZZP'ers

Dat is zeker niet altijd de schuld van de mensen zelf, ziet Anita van Pelt van de Voedselbank. ,,Het kan iedereen overkomen en het zijn niet alleen werklozen. We zien tegenwoordig ook veel zzp'ers en mensen met een reguliere baan. Ofwel: de grens verschuift."

De Voedselbank kan de toename nog goed aan, ze ziet haar inkomsten met zo'n 20 procent groeien. Dit geld is vooral afkomstig van het Bredase midden- en kleinbedrijf, het Oranjefonds en zeker ook een groot deel aan particulieren.

Koelbus

,,Idealiter zouden we zonder subsidies en vooral dankzij donaties willen voortbestaan", zegt Emine Kaya van de Voedselbank, waarvan de grootste aanstaande kostenpost een nieuwe vrachtwagen zal moeten zijn. ,,Bij voorkeur een koelbus. Ook wij als Voedselbank moeten ons strikt aan de wetten op voedsel en waren houden."