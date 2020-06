Voedselbank Breda breidt uit. Nu ook filiaal in de Heuvel

In eerste instantie kunnen er twintig huishoudens terecht bij dit derde ‘filiaal’, maar er wordt nu al rekening gehouden met groei. Het idee om in de Heuvel uit te breiden leeft al langer. De voedselbank aan de Koele Mei zat al aan de toppen van zijn mogelijkheden, reden waarom er dit voorjaar ook een uitgiftepunt is geopend in de Haagse Beemden.

Steeds langere wachttijden

Quote Belangrijk dat inwoners gebruik kunnen maken van voorzienin­gen in de eigen wijk. Miriam Haagh, Wethouder Breda Toch blijft de druk op de Voedselbank groeien. Steeds meer mensen doen een beroep op de hulpverlening, maar ook de coronacrisis en de daarbij horende 1,5-metersamenleving zorgen voor langere wachttijden. De opening van de Voedselbank in de Heuvel is een experiment dat drie maanden duurt. Gedurende die tijd kijkt de gemeente Breda naar de ‘wenselijkheid en werkbaarheid’ van het project.

De wethouders Miriam Haagh (Zorg, PvdA) en Boaz Adank (Sociale Zaken, VVD) zijn enthousiast over de proef in De Vlieren. Miriam Haagh: ,,We vinden het belangrijk dat inwoners gebruik kunnen maken van voorzieningen in de eigen wijk, dicht bij huis. De Vlieren is voor veel inwoners al een ontmoetingsplek. Dat een groep deelnemers van de Voedselbank hier nu ook terecht kan voor hun boodschappenpakket biedt mooie kansen. Op deze manier kunnen ze bijvoorbeeld meteen kennis maken met alles wat De Vlieren aan ondersteuning en vrijwilligerswerk te bieden heeft.’’

Heel prettig

,,De spreiding van deelnemers over verschillende locaties is zeker in deze maanden met coronamaatregelen heel prettig’’, zegt Adank. ,,Het is goed om de komende weken te kunnen zien hoe dit werkt en of dit laagdrempeliger werkt dan een locatie op een grotere afstand.”