Voedsel scoren namens NAC

Twee weken terug riep Teamplay@NAC, de sociale tak van de voetbalclub, de deelnemers van haar Street League op om producten in te zamelen voor de voedselbank.

Tien Bredase scholen deden mee. ,,We hebben als school heel bewust de koppeling gemaakt met onze kerstmusical, maar het puntensysteem dat NAC eraan hing was heel slim. Dit zorgde toch voor de noodzakelijke extra motivatie", zegt docente Corinda van Oosterhout van basisschool De Liniedoorn.

Musten en schorten

Gistermiddag boden selectiespelers Daan Klomp en Grad Damen de opgehaalde goederen, een volle boodschappenwagen, aan in de Jumbo Foodmarkt. De voetbalclub voegde daar NAC-mutsen en -schorten aan toe. De scholen kwamen gezamenlijk aan zo'n 700 houdbare producten.

Bij De Liniedoorn gingen de kinderen direct enthousiast met de inzameling aan de slag. Groep 8 hing posters op om vooral zoveel mogelijk producten in te zamelen, bij de entree van de school stonden de producten uitgestald en werd een soort tussenstand weergegeven, met daarbij het hoofddoel: minimaal 50 producten inzamelen. De school eindigde op 72 producten, ruim voldoende voor de volle vijf punten.

Quote Maar we doen het niet alleen voor die vijf punten. We weten dat er mensen zijn die geen eten hebben, dus willen we ze graag helpen Nikola, Verdedigster

De NAC Street League draait niet alleen om winst en verlies, maar er kunnen ook belangrijke sportiviteitspunten worden gehaald. Per tien producten kregen de scholen één sportiviteitspunt, met een maximum van vijf. De school met de meeste spullen kreeg nog een bonuspunt. ,,We wisten dat we het met onze 110 leerlingen nooit konden redden, maar die vijf punten hadden we in eigen hand", glimlacht Van Oosterhout, tevens de coach van het Street League-team van de school.

Supporters

Het begon te leven, zoals de Street League sowieso leeft op De Liniedoorn. ,,Thuis hebben we altijd heel veel supporters rondom de wedstrijden. Andere kinderen, maar ook familie, vrienden en kennissen", grijnst keeper Safouan (11). ,,Maar we doen het niet alleen voor die vijf punten. We weten dat er mensen zijn die geen eten hebben, dus willen we ze graag helpen", zegt verdedigster Nikola (11).

Hun kerstmusical gaat over de kerstgedachte. Over samen delen, samen vieren, samen eten. Bovendien werden er wiskundeopdrachten aan de inzameling gekoppeld, zodat de inzameling ook nog een educatief doel had. Voor de jongste kleuters tot en met groep 8 kwam op die wijze de actie steeds meer tot leven.

Bank met eten

Er werd in het begin ook veel gepraat in de klassen over de Voedselbank en haar functie. ,,Eigenlijk is de Voedselbank een soort bank, maar dan met eten", weet Safouan daardoor.