Vluchtende Bredase wegpiraat (27) opgepakt na gevaarlijke achtervolging door Breda

Opknap­beurt voor ijzeren toegangs­poort oude kerkhof Bavel

BAVEL - De smeedijzeren hoofdpoort van het oude kerkhof in het centrum van Bavel is tijdelijk weggehaald voor restauratiewerkzaamheden. Het hekwerk is flink aangetast door jarenlang in weer en wind te hebben staan en de poort was verzakt.

7 oktober