Vlogger Enzo Knol filmt en springt tegelijk bij trampolinepark Breda

Facelift winkelcen­trum Hoge Vucht blijft nog uit

8:00 BREDA - De facelift van winkelcentrum Hoge Vucht in Breda-Noord laat nog op zich wachten. In januari van dit jaar gaf de gemeente al een positief oordeel over de herontwikkeling van het centrum, nadat eigenaar ASR Real Estate in de zomer van 2018 een initiatiefplan daartoe had ingediend. Maar pas begin 2020 wordt duidelijk of er ook echt iets gaat gebeuren.