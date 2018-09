Vloeibaar veevoer verspert verbindingsweg vanuit Antwerpen naar Tilburg

Gewelddadi­ge dood Kaan Safranti (26) in Breda: zevende verdachte opgepakt

15:01 BREDA/ROERMOND - De politie heeft donderdagochtend een zevende verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij de schietpartij in een flat in Breda, waarbij de 26-jarige Kaan Safranti werd doodgeschoten. Het gaat om een 27-jarige man uit Roermond.