Vliegbasis Gilze-Rijen overgenomen door carnavaleske invasie

Een ietwat surrealistisch plaatje geeft het wel, zo'n carnavalsfeest op een beschermd terrein van defensie. Buiten langs de zijkant staan militaire voertuigen en soldaten in uniform die gedisciplineerd de weg wijzen naar de hangaar met feestmuziek.

Iets terug doen

Een beeld dat wordt afgewisseld met een niet aflatende stoet vrolijke verklede mensen, al dan niet ondersteund door hulpmiddelen of begeleiding. Carnavalsvereniging De Kiekendieven zelf werd in 1975 opgericht door personeel van de vliegbasis. Omdat feesten in je eentje ook maar saai is organiseert de club de afgelopen 29 jaar ook een dag voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte feestvierders. ,,Het feest is vanuit de basis echt bedoeld om iets terug te doen voor de mensen", verklaart militair en voorzitter van de Kiekendieven Eric Graafmans. Door de jaren heen leerde hij dat mensen met een beperking zich vaak harder op het feestgedruis storten dan de gemiddelde carnavalganger. Niet alleen met meer passie, maar ook met een groot doorzettingsvermogen.

,,Vanaf de eerste seconden gaan ze mee met de polonaise in de rolstoelen achter elkaar aan." Tegelijkertijd is aan de indeling van de zaal ook te zien dat er aan iedereen gedacht is. Zo is er een biertent, maar ook een snoepkraam. Er is dansruimte genoeg, maar ook voldoende tafeltjes om even uit te rusten na het zoveelste paard in de gang.

Grandioos feest

Vlakbij de ingang zit Marcel Robben in een rollator te wachten op zijn vriendin en de andere mensen van woongroep ASVZ. Het is niet het eerste Kiekendievenbal dat Robben meemaakt en hij staat dan ook te popelen om naar binnen te gaan. ,,Het is een grandioos feest. Er hangt echt een carnavalssfeer met muziek die lekker hard staat." Ook is de jongeman enthousiast over de komst van artiesten zoals Gebroeders Ko en Huub Hangop. Zelf heeft Robben ook muzikale aspiraties en hij hoopt dan ook ooit zelf te mogen optreden.

Het grootste verschil met carnaval in het dorp is volgens Robben vooral de drukte. ,,Thuis maken we van de kapel een feestzaal en dan staan alle woongroepen bij hun eigen clubje. Hier komen ze echt mensen tegen die we niet kennen", verklaart zijn begeleider. Niet veel later rijdt de als horrorclown verklede Robben met een plastic bijl in de hand de feestruimte tegemoet. Het feestwalhalla kan losbarsten.

