Vleeshandelaar Jan F. uit Breda geeft Fransen de schuld: ‘Ik heb helemaal niemand bedrogen’

Onderbro­ken door brandalarm, maar Elke (12) wint Bredase voorlees­wed­strijd

13:12 BREDA - En toen ging het even mis. De 12-jarige Elke Ruben is nog maar koud aan het voorlezen of het brandalarm gaat af. De hele zaal, vol met leerlingen van zes basisscholen, wordt ontruimd. Maar Elke hoeft niet te treuren nu haar optreden ruw is onderbroken: de jury kiest haar als Bredase voorleeskampioen.