Vlees van Texas Bar & Grill in Terheijden behoeft geen Croma

Komst nieuw bloedlab Zevenber­gen leidt tot stress in Prinsen­beek: ‘Weer meer verkeer’

BREDA - De komst van een groot laboratorium voor bloedonderzoek in Zevenbergen verontrust raadsfracties in Breda. Zowel VVD als CDA zijn namelijk bang dat dit onderzoekscentrum leidt tot een ‘grote toename van de verkeersstromen in Prinsenbeek’.

12 mei