Vleermuis wordt zichtbaar in Breda

BREDA - Welke dieren leven er in Breda? Veel. En er mogen er altijd meer bij, als het aan de gemeente ligt. En hun aanwezigheid zou ook steeds meer zichtbaar gemaakt moeten worden voor de onbewuste voorbijganger, vinden zij. Wethouder Paul de Beer opende zaterdagmiddag een kunstwerk, dat de vleermuizen in de stad moet laten zien.

Onder de J.F. Kennedybrug is een sensor bevestigd. De sensor signaleert vleermuisgeluiden uit een reikwijdte van ongeveer vijftig meter. Deze zijn voor mensen immers niet hoorbaar. ,,Wij mensen horen tot ongeveer 16 kHz. Vleermuizen produceren tussen de 20 en 120 kHz", legt Johannes Regelink uit, projectleider van dit kunstwerk.

In Nederland leven zo'n twintig soorten vleermuizen. Breda lijkt aantrekkelijk voor ze: hier bivakkeren zeker zeven soorten. Aan het geluid van de vleermuis is te horen welke soort het betreft. En hier komt het kunstwerk om de hoek kijken. Aan de voorkant van de brug- met uitzicht op de Willemstraat- zijn twee beeltenissen van vleermuizen bevestigd. Afhankelijk van het geluid dat de sensor opvangt, gaan LED-lichten achter de twee vleermuizen aan. Als het aan Paul de Beer ligt, komt er straks op de brug van de Willemstraat een soort bordje met een legenda te staan. Je ziet twee donkere vleermuissilhouetten met een gekleurd eclips; je zou live direct kunnen zien welk soort vleermuis er op dat moment in het gebied aanwezig is.

,,Maar het is niet zo dat een kleur gekoppeld is aan een vleermuizensoort. Een kleur is gekoppeld aan het geluid", vervolgt Regelink. Dat LED-licht staat niet al te fel; de fauna in de directe omgeving heeft er geen last van.

Vleermuizen in Breda. Je ziet ze niet, maar ze zijn oh zo belangrijk, legt Stefan Vreugdenhil van Vogelbescherming Nederland uit. ,,Ze eten drieduizend insecten per nacht, waaronder zo'n 30% van alle muggen."