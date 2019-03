Vlag van Nieuw-Zeeland aan Grote Kerk in Breda?

BREDA - De gemeente Breda overweegt de vlag van Nieuw-Zeeland aan de Grote Kerk te hangen. Dit naar aanleiding van de aanslag in Christchurch, waarbij de Australische rechtsextremist Brenton Tarrant dood en verderf zaaide in twee moskeeën. Hij doodde ten minste 49 mensen.

Burgemeester Paul Depla zegt dat naar aanleiding van een open brief van het Bredase D66-raadslid Faissal Boulakjar uit Teteringen. Boulakjar riep op zijn Facebook-pagina Depla op ‘een helder signaal af te geven’ door bijvoorbeeld de vlag van Nieuw-Zeeland te projecteren op het stadhuis of de Grote Kerk of de Nederlandse vlag halfstok te hangen. Ook vraagt hij de burgemeester om de komende weken samen met hem de Bredase moskeeën te bezoeken.

Legitieme vragen

Boulakjar: “Ook in Nederland en Breda leven mensen mee met de slachtoffers. Tegelijkertijd maken mensen zich grote zorgen. Kan dit ook in Nederland gebeuren? Kunnen we nog veilig ons geloof belijden? En welke maatregelen moeten we nemen om de veiligheid van mensen te kunnen blijven garanderen? Allemaal legitieme vragen die ook in Breda worden gesteld.”

Nabestaanden

In een reactie op de oproep van Boulakjar laat Depla het volgende weten: “Als Breda leven we mee. Natuurlijk in de eerste plaats met al die mensen in Christchurch. De slachtoffers. Maar ook alle nabestaanden en vrienden. We leven ook mee met de mensen in Breda die door deze terroristische aanslag op hun geloofsgenoten geraakt zijn. Verdriet hebben. En zich zorgen maken over hun veiligheid. We spreken elkaar en weten elkaar te vinden. Dat geldt voor mij. Voor de gemeente. En voor de politie.”

Moskeeën bezoeken