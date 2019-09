Vlag halfstok bij gerechtsgebouw Breda ter nagedachtenis aan Wiersum

De moord op de advocaat is ook in Breda hard aangekomen. Desondanks gebeurt er vooralsnog niets extra’s in het gerechtsgebouw. Woordvoerster Iris Jacobs zei dat de Rechtspraak landelijk donderdag nog wel aandacht besteed aan het overlijden van Wiersum.

Wiersum werd waarschijnlijk doodgeschoten, omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond in een groot liquidatieproces rondom de crimineel Ridouan Taghi. Saillant detail is dat advocaat Inez Weski van Taghi donderdag aanwezig is bij de rechtbank in Breda in verband met een andere zaak. Zij staat daarin één van de verdachten bij van de dubbele drugsmoord in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe in oktober 2015.