Vlaamse minister weigert vergunning voor megastal in grensplaats Zondereigen bij Baarle-Hertog

BAARLE-HERTOG - De Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft een kruis gezet over de bouw van een ‘megastal’ aan Ghil in Zondereigen, pal op de grens tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Het project stoot al lang op weerstand, maar toch had de provincie Antwerpen én de Vlaamse regering in België eerst wel een vergunning toegekend.

De eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een grote stal met vleeskalveren dateert al van 2017. De dochter van een veehouder die net over de grens in Baarle-Nassau al een boerderij heeft, diende een aanvraag in om op het grondgebied van Baarle een grote stal neer te zetten voor 2.480 vleeskalveren. Even groot ongeveer als de bestaande boerderij op Nederlands grondgebied. Een aantal inwoners tekende bezwaar aan tegen de plannen. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog gaf een negatief advies, ook Nassau had duidelijk haar afkeuring laten blijken.

Wél een vergunning

Desondanks gaf de provincie Antwerpen in 2019 wél een vergunning. Er werd beroep aangetekend, maar in september 2019 besloot de Vlaamse regering onder voorwaarden toch een vergunning te geven. Er volgde opnieuw een beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en die stuurde het dossier weer naar de regering. Het was uiteindelijk minister Zuhal Demir (N-VA) die definitief beslist heeft om géén vergunning toe te staan.

Niet verantwoord

,,Als gemeentebestuur zijn we uiteraard tevreden met deze beslissing”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Loots (N-VA) van Baarle-Hertog. ,,Wij zijn als gemeente zeker niet tegen landbouwbedrijven, maar een megastal als deze hoort in dat gebied niet thuis. Het gaat hier om zo’n 2.500 vleeskalveren en de opslag van heel wat mest. Zo’n bedrijf zou ook een enorme impact hebben op het centrum van Zondereigen qua mobiliteit. Want in de praktijk zou het neerkomen op één groot bedrijf van 5.000 dieren aangezien de enige letterlijke en figuurlijke grens die er ligt een smal beekje is.”