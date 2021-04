Vlaamse Michele directeur bij bierbrouwer AB InBev

Oppositie in Breda: ‘Stop met versneld zoeken naar locaties voor bedrijven­ter­rei­nen’

1 april BREDA - De oppositie in Breda roept het college op het ‘versneld’ aanwijzen van potentiële bedrijvenlocaties in de stad te stoppen. Vijf partijen dienen vanavond een motie in om de zogeheten ‘versnellingsgopgave werklocaties’ te staken. Het gaat de partijen met name om Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II dat aanleunt tegen de Trippelenberg en de Aa of Weerijs.