Vlaamse familie ontsnapt aan dood na dollemansrit spookrijder bij Breda: 'Het scheelde geen meter'

Moedwillige actie

Spookrijders zijn in de meeste gevallen hoogbejaarde bestuurders die per ongeluk op een verkeerde rijbaan terechtkomen, maar afgelopen dinsdag ging het om een moedwillige actie van een man van middelbare leeftijd. Een 34-jarige bestuurder sloeg bij een controle op de A59 bij Prinsenbeek op de vlucht, waarna er een lange politieachtervolging over verschillende snelwegen in Brabant trok.

'Auto, auto!'

In shock

Eenmaal thuis in België is Chawki nog altijd in shock. Hij kijkt op internet of hij iets meer te weten kan komen over de spookrijder. ,,En toen zag ik het bericht op jullie site. Dat hij was klemgereden en was gearresteerd. Toen kwam bij ons het besef dat we die middag aan de dood zijn ontsnapt. Het is een wonder dat er niemand gewond is geraakt.”