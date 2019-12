Vitaliteitscheck is ook een sociale ontmoetingsplaats in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Piet Romme (87) kijkt naar het papiertje met zijn scores, nadat hij het parcours met sportoefeningen volbracht heeft. Hij ziet wat drietjes, wat tweetjes en wat eentjes staan. ,,Het was absoluut leuk om te doen, maar of het écht leuk was ligt een beetje wat deze scores uiteindelijk betekenen”, grijnst hij.

In sporthal ‘t Trefpunt in Rijsbergen organiseerden diverse instellingen de Vitaliteitscheck. ,,Deze doelgroep komt jaarlijks voor de griepprik en we dachten: we kunnen echt méér doen met de mensen die daarvoor komen. We wilden het daarom wat breder trekken”, legt wethouder Twan Zopfi uit.

De buurtsportcoach, fysiopraktijk Froeling & Partners, de GGD, de belangenvereniging voor senioren KBO-Brabant en Avans sloegen de handen ervoor ineen. ,,Er vindt eerst een verdiepend gesprek plaats. Wat kun je? Hoe voel je je? Wat zijn aandachtspunten? Het heeft allemaal een preventief karakter”, duidt Zopfi. Daarin is de psyche wellicht wel belangrijker dan het fysieke. Hoe gaat het nu eigenlijk?

Diepe squat, hordetest en lunges

‘t Trefpunt voelt deze eerste editie wat leeg aan. Er waren zo’n dertig vooraanmeldingen en een enkeling kwam op de bonnefooi langs. ,,Het moet een jaarlijks ding worden wat mij betreft. Het is een vergrijzende gemeente, het is een doelgroep die we echt de hand moeten reiken.”

Diverse zeventigers en tachtigers kijken bij de voeding. Bij de Vraagwinkel. Leggen de route van sportoefeningen af. Jan Broos (85) heeft een scoreformulier met haast alleen maar drieën, het maximale. De diepe squat, de hordetest, de lunge, gestrekte benen heffen, de push-up, de rotatiestabilisatie: alles gaat hem perfect af. Alleen bij de schouderoefeningen staat er een één. ,,Want ik ben pas geleden gevallen. Ik viel over een hond”, grijnst de boer van beroep. Nog altijd staat hij dagelijks tijdig op, houdt hij het ritme en werkt hij. ,,Dus ik was ook niet verrast dat het allemaal zo goed ging. Maar het is wél leuk om dat even bevestigd te krijgen”, grijnst hij. Ook zijn vrouw Naantje (82) gaat goed, zij het iets minder dan Jan. Maar ze is met vlag en wimpel geslaagd. ,,Ik doe het huishouden, dat is iets minder zwaar fysiek”, legt ze uit.

Sociale contacten

Romme heeft de grootste lol met leeftijdsgenoten. ,,Het is goed voor de sociale contacten, echt een leuk uitje waarin je elkaar weer even tegenkomt. En waarin je jezelf ook nog uitdaagt”, legt hij uit. ,,Echt, het is hartstikke leuk. Het is goed om je soms te laten testen en goed dat ze dit doen. Het enige wat bij mij gewoon niet goed gaat is de echte kracht. Dat komt ook niet meer terug”, weet hij. Ook hij is met vlag en wimpel inderdaad geslaagd, zoals hij ook al wel verwachtte.