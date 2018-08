Vitalis College in trek met nieuw en duurzaam pand

Saradag Rijsbergen: 5 redenen waarom het leuk is Sara te zijn

26 augustus RIJSBERGEN - De klassieke Sara-pop stelt nog altijd een grijs besje voor, een oud moeke zoals deze er bij liepen rond de vorige eeuwwisseling. Niets blijkt minder waar. De 50-jarige vrouw anno 2018 gaat vlot gelkleed en staat midden in het leven. Afgelopen zaterdag kwamen 135 vrouwen bij elkaar voor de jaarlijkse Sarahdag in Rijsbergen. We vroegen ons af: Wat is er zo mooi aan 50 worden?