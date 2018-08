Visrestaurant Blini verkocht: dit nieuwe restaurant komt aan de Ginnekenmarkt

Het etablissement stond twee jaar te koop. ,,Onze oud-medewerker Arris had interesse om het over te nemen”, vertelt Richard van Velzen, eigenaar van Blini. Het einde van een tijdperk voor hem en zijn vrouw, Sahila Lazrak: ,,We hebben Blini zeven jaar en acht zomers gehad. Arris neemt het pand per 1 september over."

Dit zijn de laatste weken voor Blini: ,,26 augustus is de laatste dag dat we open zijn. Tijdens de braderie van het Ginneken, die woensdag begint, hebben we nog een speciaal menu. Ook de week erna zullen we er nog een feest van maken.”

Volledig scherm © Smaken Breda Dat het Blini nu verkocht is komt hem en zijn vrouw ‘perfect’ uit: ,,Het is precies wat we wilden. Want nu kunnen wij ons focussen op wat wij willen gaan doen”, vertelt hij. Samen met zijn vrouw begint Van Velzen namelijk een nieuw restaurant in de Belcrum: De Veestallen. Het grand café moet in september open gaan.

Geen poespas, sterke smaken

In het pand van Blini komt een nieuw restaurant: Smaken Breda. Een geesteskind van Arris Boogaard.

,,We zijn geen visrestaurant, maar het is wel geïnspireerd op de Scandinavische keuken. Dus we serveren veel vis, maar ook vlees en vegetarisch”, vertelt de eigenaar enthousiast. ,,Het wordt een traditioneel restaurant, met veel in menuvorm met drie, vijf of zeven gangen. Smaken staan centraal. Zonder poespas, geen opsmuk, maar wel sterke smaken. En mooie combinaties, zowel met wijn, als met bier, sake of gin tonic.”

Boogaard is een bekende op het Bredase horecatoneel: eerder werkte hij bij wijnbar Pinot en de Boterhal. Vorige zomer opende hij samen met een compagnon pintxosbar El Patio Pintxos y Vinos aan de Haven. ,,Grote zaak, erg leuk, maar dat staat nu”, zegt hij.

September

Op naar een nieuwe uitdaging. Ooit werkte Boogaard zelf voor Blini, nu tovert hij de plek om tot zijn eigen restaurant: ,,Terug op het oude stekkie, een fijne plek. We gaan proberen weer iets moois neer te zetten.”

Smaken Breda zal straks plek bieden aan ongeveer veertig gasten. Op dagen met mooi weer is er iets meer capaciteit, met de tuin en het voorterras. Maar voor het zo ver is wordt het pand ‘gerestyled’: ,,Medio of eind september gaan we open”, aldus Boogaard.