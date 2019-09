Visie de Haagdijken: ‘De favoriete straten van de stad’

Vol parels

Terwijl de Haagdijk met negentig uiteenlopende zaken genoeg te bieden heeft. In geen straat is de keuken zo divers als hier. De Nieuwe Haagdijk is nog maar net onder handen genomen: de riolering is vervangen, er ligt nieuwe bestrating in en er zijn bomen geplant. Ook de Haagpoortbrug is aangepakt, inclusief historische elementen. ,,De Haagdijk en Nieuwe Haagdijk zitten vol parels die nu nog niet altijd tot hun recht komen. In de afgelopen periode is in een coalitie hard gewerkt aan een toekomstvisie en concrete acties”, aldus de organisatie die in handen is van Kickstad.