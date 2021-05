Vind hangend uit een autoraam de liefde van je leven: ‘Ik ben niet verlegen, maar zo durf ik wel meer’

Singles die zich opgeven voor een ritje hoeven alleen maar achterin de auto te zitten en hun ogen open te houden voor mannelijk of vrouwelijk schoon. Wanneer er een potentiële date in zicht is, is het tijd om bordjes uit het raam omhoog te houden. ,,Je begint met het bordje met ‘ben je single?’, want dat is het belangrijkste om te weten, natuurlijk”, vertelt de 27-jarige Stijn uit Breda.