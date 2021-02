Villa Wilhelmina? Politiek wil liever groot park in hartje Zundert

Camera’s maken einde aan gesjoemel met illegale sleutels en paaltjes in Bredase binnenstad

25 februari BREDA - Het is binnenkort gedaan met het gesjoemel met illegale sleutels in de binnenstad. Als de paaltjes in het centrum plaatsmaken voor camera's is het afgelopen met het stiekem afleveren of ophalen van allerlei spullen in de binnenstad. ,,Het systeem is zo lek als een mandje.”