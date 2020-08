Villa Trianon wordt een hoofdpijndossier: 'Niet de plek om nijpende woningnood aan te pakken’

Struinen in de Tuinen in Breda vanwege corona nu ook via live streams

29 augustus BREDA - Het podiumkunstenfestival Struinen in de Tuinen in Breda komt vanwege de coronacrisis zondag 6 september (tussen 12.00 en 17.00 uur) met een aangepaste editie via live streams. Het is niet meer mogelijk om met publiek in de tuin van de buren te genieten van een act.