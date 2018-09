Vileine meningen spuien tijdens NACpraat

Het programma wordt verzorgd door de 'ratdaxie' van Fanzine DeRat, in de personen van Leon Deckers en Marcel van Es, met een wisselende gast. De presentatie is om en om in handen van Robert-Jan van 't Veld en Sander Waasdorp. Het programma is al vijf jaar een zekerheidje op de zender.

Van Es ergerde zich kapot tijdens NAC - Excelsior. ,,Ik gooi 'm er alvast in: haalt Van der Gaag de kerst? Het is geen incident hè", vraagt hij zich af. ,,Er zit totaal geen lijn in. Hij wijzigt niks, daar is hij toch coach voor? Na vijf minuten zag je al dat het niet liep."

Quote Het fijne aan dit programma is dat je gewoon je mening kunt spuien. Het is vooral zenden; ik lees de reacties niet Marcel van Es

Deckers wijst erop dat het tegen De Graafschap toch aardig was. De gast van vandaag Gert Huygens zag dat ook. ,,Maar nu was het tien graden kouder, ik vermoed dat het mooiweervoetballers zijn." Van Es: ,,Smulders is ook door de mand gevallen. Die heeft echt een baggerelftal gebouwd."

Drijfzand

Het tekent de taakverdeling onderling. Er is een draaiboek, maar 'die is in drijfzand gegoten', zoals Deckers het omschrijft. Van Es gaat er meermaals met gestrekt been in, Deckers probeert met humor een ander geluid te laten horen. Maar dat de heren er graag een kritische noot op nahouden is direct helder.

,,Het fijne aan dit programma is dat je gewoon je mening kunt spuien. Het is vooral zenden; ik lees de reacties niet."

Vaste luisteraars

Want de luistercijfers zijn niet belangrijk, hier spreken supporters die geen blad voor de mond willen nemen. Het programma heeft wel degelijk vaste luisteraars, die suggesties doen. Het credo luidt altijd: de club wordt immer kritisch belicht, maar het programma bewandelt toch vooral de waan van de dag. ,,Vorig jaar brandden we Angeliño dikwijls af. Ik wil maar zeggen: over een week kan het weer hosanna zijn."

Vrij snel na NAC - Excelsior verscheen er een verslag op NAC.nl, waarin de wedstrijd in de ogen van de radiomakers wel erg rooskleurig geschetst werd. Deckers noemt de cijfers op die hij op de website vond, allen in het voordeel van NAC. ,,Het zijn dan ook statistieken die uiteindelijk niets zeggen. Iedereen zag dat NAC kansloos was."

Quote Vorig jaar brandden we Angeliño dikwijls af. Ik wil maar zeggen: over een week kan het weer hosanna zijn Robert-Jan van 't Veld

In het gewraakte artikel staat dat NAC na rust 'de boodschap' begreep. ,,Wat dan? Zijn ze in de rust naar de Jumbo gegaan?", roept Huygens.

Feyenoord