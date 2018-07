Vijftien vaten gedumpt in natuurgebied Baarle-Nassau, vermoedelijk drugsafval

Platen­beurs Breda: De jaren '80, de albumhoes, de handeling, de romantiek

17:49 BREDA - ,,Het mooie van platen is dat het echt iets ís, dat het tastbaar is", legt de 21-jarige Meta Huijsmans uit Breda uit. Ze aait liefdevol over haar nieuwste aankoop, klassieker Ten van Pearl Jam. ,,Twee weken geleden was ik bij hun concert. Dat was fantastisch, deze plaat zal daar de rest van mijn leven aan doen herinneren."