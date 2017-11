Vijftien rechercheurs onderzoeken de dood van baby in Breda

Het kind overleed afgelopen maandag in ziekenhuis Amphia aan de Langendijk onder verdachte omstandigheden. Artsen konden niet verklaren dat het een natuurlijke dood was gestorven, waarna de politie werd ingelicht.

Complex

Die begon al snel met de formatie van een zogeheten Team Grootschalig Onderzoek. ,,In dit soort uiterst gevoelige en complexe zaken moet je meteen, tactisch en secuur, dus met veel mensen kunnen werken. Je wilt heel precies weten wat er in zo'n woning is gebeurd om daarna volgende stappen te kunnen bepalen", is al wat een woordvoerder van de politie Midden- en West-Brabant naar eigen zeggen over het onderzoek kwijt kan.