Vijftien maanden cel voor Bredanaar na import xtc-grondstof

Uiterlijk 2025 opent in Et­ten-Leur een azc: ‘Is de locatie eenmaal gekozen, dan staat die niet meer ter discussie’

ETTEN-LEUR - Uiterlijk 1 januari 2025 wordt in Etten-Leur een asielzoekerscentrum (azc) geopend. Maandag vergadert de gemeenteraad over de manier waarop tot een locatiekeuze wordt gekomen. Maar eenmaal gekozen, is daar geen discussie meer over mogelijk.