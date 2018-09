Vijftien jaar geleden kleurde Newcastle geel-zwart

Andere tijden: deze week is het 15 jaar geleden dat NAC voor de UEFA-cup in Newcastle speelde.

Newcastle Upon Tyne kleurde vijftien jaar geleden geel en zwart. Het voor hen totaal onbekende NAC komt op bezoek. Het is woensdag 24 september 2003, UEFA-cup. Newcastle United - NAC: 5-0. Liefst 3.500 NAC-supporters maken de oversteek. Zij zullen niet écht om deze ruime nederlaag gemaald hebben.

Een jaar na het Intertoto-avontuur in Auxerre, tegen het Franse Troyes, mag NAC ditmaal voor het echie. De ploeg eindigt in het seizoen '02/'03 op een knappe vierde plaats en deze niet te overtreffen prestatie wordt beloond met een fraaie loting: NAC mag naar Sint James' Park.

Alternatieven

Overigens waren de andere mogelijke tegenstanders - AC Perugia, Valencia, RC Lens, Benfica, Maccabi Haifa, Shaktar Donetsk of CSKA Sofia - toch ook geen onaantrekkelijke alternatieven.

Een droomloting tegen een Engelse topclub. Newcastle had met Alan Shearer en Craig Bellamy immers wereldniveau in huis. Maar ja: NAC won drie dagen eerder van Ajax, Newcastle draaide op dat moment stroef, dus wie weet?

Feyenoord-misdragingen

Er is ruimte voor zo'n 3000 NAC-supporters, binnen een dag is de helft van de kaarten verkocht. NAC belooft arrangementen te regelen, maar treuzelt en de prijzen stijgen. Velen wachten het niet af en plannen hun reis met eigen vervoer. DFDS Seaways voert met een ferry van IJmuiden naar Newcastle. Als deze maatschappij zo'n 400 overtochten verkocht heeft aan NAC-supporters, wordt ze strenger. Het bedrijf heeft immers slechte ervaringen met voetbalsupporters; eerder misdroegen Feyenoord-supporters zich op hun boten, valt te lezen op NAC-fanzine De Rat.

Bredase honger

Maar er zijn meer wegen die naar Newcastle leiden, de Bredase honger is enorm. Met de auto op de trein door de Kanaaltunnel, per vliegtuig of het boottraject Rotterdam - Hull. Het echtpaar Ben en Henny van der Berg leggen het traject zelfs met de fiets af.

Ziegguezag, ziegguezag

Het is de allereerste officiële Europese uitwedstrijd in bijna dertig jaar. De kroegen in de binnenstad kleuren geelzwart, wanklanken zijn er niet. De muziekkeuze in die kroegen verandert al gauw in Bredase meezingers, Newcastle is een beetje Bredaas. De lokale politie krijgt NAC-sjaaltjes omgehangen, een kroegeigenaar bestijgt een tafel en bespeelt de Bredanaars: ,,Ziegguezag, ziegguezag!"

Het stadion is bij lange na niet uitverkocht, veel NAC'ers nemen plaats buiten het uitvak. Die 3.500 NAC-supporters zorgen voor een record in de stad. Nog nooit mocht Newcastle United zoveel supporters vanuit het vaste land op Saint James' Park verwelkomen.