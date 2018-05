Vijftien jaar geleden brandde De Drie Gezusters in Breda af: Een terugblik

Daarmee veroorzaakte een grote brand voor lange tijd een groot gat in de Markt. Een groter gat dan ooit, omdat het ging om een van de grootste panden op de Markt.



Wat om 20.28 uur op donderdagavond nog in een eerste melding als een schoorsteenbrandje werd gemeld, bleek een inferno zoals de stad in vele jaren niet meer had meegemaakt. De brand bleek in een paar minuten tijd vanaf een schoorsteenbrandje via een middelbrand in een grote brand te veranderen. De brandweer schaalde de inzet op van één tank/spuitauto en een ladderwagen naar vier tank/spuitauto's.



Rond elf uur besloot de brandweer met een hoogtewerker ruiten in het dak in te slaan. Eerste bevrijdde een diepe zucht van zware donkere rook zich uit het pand, waarna de binnenstromende zuurstof een hels inferno door het middeleeuwse pand trok.