Vijf tips binnen over grijze BMW van beschieting huizen Breda

GASTOPINIE Vakmensen vormen de motor van onze regionale economie, nu en straks

11:00 Vmbo-scholieren en mbo-studenten vormen de toekomstige motor van onze regionale economie; het zijn de arbeidskrachten van morgen. Hun bijdrage aan de maatschappij is cruciaal in sectoren als horeca, zorg, techniek, logistiek, et cetera. Dus ouders: volg de ambitie en dromen van uw kind! Wil hij of zij een vak leren op vmbo of mbo, geeft hem of haar daarvoor dan de ruimte.