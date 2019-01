Vijf mensen uit Breda en omgeving aangehouden na diefstallen van AED's in de regio

Bomenkap in Wernhout voor ontslui­ting Patersven

11:32 WERNHOUT - De gemeente Zundert is van plan om in het voorjaar 72 bomen te kappen langs de Kleine Heistraat in Wernhout. Ook wordt de zaag gezet in het struikgewas in de berm. Zo ontstaat ruimte om de weg te verbreden.