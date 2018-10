Vijf mannen opgepakt na voetbalrellen in Breda, twee agenten gewond

Wat een mooie voetbalmiddag had moeten worden, eindigde in rellen waarbij volgens de politie vooral de NAC-supporters het erg bont maakten. Ze probeerden de confrontatie op te zoeken met supporters van Willem II. Door direct de ME en politie te paard in te zetten, kon dit grotendeels worden voorkomen, maar het geweld richtte zich niet veel later tegen de politie.

Er werd met stenen gegooid, agenten werden bedreigd, mishandeld en gediscrimineerd. Een aantal hooligans sloeg met broekriemen en kettingen naar de paarden en agenten. Twee agenten zijn hierbij lichtgewond geraakt.

Toen de rust weer was wedergekeerd, konden er in de loop van de avond vijf mannen worden aangehouden. Drie van hen komen uit Breda, één uit Roosendaal en één uit Oosterhout. Ze variëren in de leeftijd tussen 17 en 39 jaar.