Vijf mannen aangehouden bij actie tegen vuurwerkoverlast in Breda-Noord

Vrijdagnacht om 23.35 uur kwam bij de politie een melding binnen over enkele jongens die zich verdacht gedroegen in de Deinzestraat. Op het moment dat agenten ter plaatse kwamen, vloog een vuilcontainer in brand en vluchtten vijf jongens weg.

Na een achtervolging op de fiets werd één van de jongens aangehouden, een 18-jarige jongen uit Etten-Leur die die al bij de politie bekend was in verband met problemen van vorig jaar met oud en nieuw. De verdachte krijgt een gebiedsverbod opgelegd voor Hoge Vucht voor 90 dagen. Ook wordt er een bestuurlijke rapportage voor de gemeente opgemaakt zodat ook zij maatregelen tegen de verdachte kan nemen.

Dure kleding

Diezelfde nacht werd om 01.00 uur een bushokje aan de Lelystraat vernield door vuurwerk. Een 20-jarige straatbewoner werd daarvoor aangehouden. Hij werd naar het bureau gebracht. Opvallende bijkomstigheid was volgens de politie de dure kleding die de verdachte aanhad. Daar wordt onderzoek naar verricht.

Zaterdagavond was het opnieuw raak in Breda. Op de Doornboslaan flitste een auto voorbij. De 38-jarige inwoner van Breda werd gecontroleerd. Hij is aangehouden omdat hij gedronken had en een ongeldig ID-bewijs had.

Een paar uur later, om 02.30 uur, werden enkele rennende mannen gecontroleerd op de Rombout Keldermanstraat. Eén van hen had zich verstopt onder een bus, hij werd aangehouden omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. Ook deze verdachte was een wijkbewoner, in de leeftijd van 21 jaar.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Er werd eerder grote schade toegebracht aan de Markuskerk in Breda. © MaRicMedia/Perry Roovers

Hennep, cocaïne en cash

Op het moment dat hij aangehouden werd, klonk vanuit de richting van de Hendrik Berlagestraat een harde knal. Meerdere buurtbewoners meldden dat er een vuilnisbak opgeblazen was en dat drie jongens wegrenden. Politie-bikers waren snel ter plaatse en konden een groep traceren. Mede door aanwijzingen van buurtbewoners lukt het om één van de wegrennende verdachten op te pakken. Ook hij bleek een 21-jarige straatbewoner te zijn.

Hij is naar het bureau gebracht. Toen zijn zakken werden gecontroleerd, vonden agenten een autosleutel. De auto werd gevonden en doorzocht. Er lag hennep, cocaïne, dure kleding en enkele honderden euro’s cash in. Er wordt proces-verbaal opgemaakt. Alle spullen, inclusief de auto, zijn in beslag genomen.

Depla

Burgemeester Depla laat in een persbericht van de politie weten dat hij blij is met de acties en de geboekte resultaten. ,,Zo laten we zien dat onruststokers echt niet ongestraft hun gang kunnen gaan. Onbegrijpelijke dat mensen in hun eigen wijk willens en wetens deze onrust en overlast veroorzaken. Alle hulp van buurtbewoners in het melden van onjuist gedrag is daarom welkom. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het weer rustig wordt in de wijk.”