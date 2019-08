Vijf maanden voor bezit drugs voor de seksclub in Breda

De politie pakte Christ J. op 9 april op, omdat er via het Team Criminele Inlichtingen een tip was binnengekomen dat er vanuit zijn huis in drugs werd gehandeld. Dat is echter nooit bewezen.



Omdat er in het dossier echter wel aanwijzingen zitten voor handel, krijgt hij wel een iets hogere straf dan normaal bij het bezit van 28 xtc-pillen, 9 gram coke, 65 gram wiet en een pistool. Normaal krijg je dan drie maanden cel voor het pistool en een taakstraf van tachtig uur voor de drugs. De rechtbank rondde dat nu omhoog af tot vijf maanden cel. De helft van wat was geëist, maar dat was hoe dan ook te veel, aldus de rechter.