Vijf jaar Depla: geen taart, geen felicitaties

Een rare dag voor uw lustrum als burgemeester, mijnheer Depla?

‘Het is ook wel mooi en dierbaar om te zien hoe Breda laat zien dat we oog voor elkaar hebben en het echt samen brengen. Dit is echt de kracht en het bijzondere van Breda zoals ik die de afgelopen 5 jaar heb mogen ervaren. Dat maakt me als burgemeester trots.’

Hoe zag de dag eruit?

‘Er wordt veel telefonisch en per Skype gedaan. Aan de andere kant zijn er veel extra overleggen met partners waarmee ik niet altijd aan tafel zit. Dan is het goed elkaar persoonlijk te treffen. Denk aan de bestuurders van basisscholen en kinderopvang of aan de horeca. Er zijn de crisis-overleggen in de regio om te zorgen voor een gemeenschappelijke Brabantse aanpak. En zijn er ook landelijke bijeenkomsten waar je als regio bij moet zijn. Soms gaat dan Theo (Weterings, burgemeester van Tilburg - ys) en soms ga ik. Op een zoldertje zitten is onmogelijk als burgemeester van Breda. ‘