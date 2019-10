Vijf incidenten tegen Brabantse hulpverleners: politie is kop van jut tijdens heftig weekend

Tijdens de stapavond van vrijdagavond kregen agenten in Breda vast een voorproefje van het heftige weekend. Een 20-jarige man uit Oudenbosch moest zich legitimeren nadat hij een voorbijganger lastigviel. Tijdens het ‘gesprek’ met de politie probeerde het wapen van een diender af te pakken. Twee agenten werden uitgescholden. Hij is daarna opgepakt.

Doodsbedreiging in Tilburg

Agenten in het cellencomplex van Tilburg kregen vrijdag de volle laag van een arrestant. De 48-jarige Tilburger was het duidelijk niet eens met zijn arrestatie voor bedreiging van een stadsgenoot, en ging op het bureau nog even door tegen de politie. Hij vertoonde zeer agressief gedrag en bedreigde tijdens het verhoor op zaterdagochtend een agent met de dood.

Bespuugd in Breda

Een verdachte van een beroving in Breda haalde zaterdagavond rond 21.00 uur uit naar de agent die hem in de boeien sloeg. Tijdens de rit naar de politiecel schold hij de dienders uit. Bij het bureau zelf probeerde een agent hem tot rust te maken. Die moest dat bekopen met een klodder spuug in zijn gezicht. De agent deed daarvan aangifte.

Geweld in Roosendaal

In Roosendaal was zaterdagnacht een tiental agenten nodig om de Markt te ontruimen, na ongeregeldheden in een kroeg. Een vechtpartij tussen twee groepen liep binnen uit de hand. Eenmaal buiten blokkeerden zij de doorgang voor hulpdiensten, die wilden helpen toen bij een café iemand flauwviel. Er was flink wat politie nodig om de boel weer onder controle te krijgen. Daarbij werden agenten, sommigen met honden, bekogeld met glas en vuurwerk. Er werden vijf mensen aangehouden: een meisje van 16 en mannen van 18, 20, 26 en 27 jaar oud.

Agent ernstig gewond