Vijf illegalen in vrachtauto bij Hazeldonk ontdekt

VIDEO 'We Zitten Weer In FIFA-toernooi!' in supportershome NAC

17:43 De kersverse e-sporter van NAC Menno Bouhuijzen, in het grijs/wit gestreepte shirtje, live in actie tijdens Het Grote B-Side Rats: 'We Zitten Weer In FIFA-toernooi!' 72 deelnemers streden zaterdagmiddag op 14 schermen tegen elkaar met het fonkelnieuwe FIFA 18 in het Supportershome van NAC. Door de promotie van NAC naar de eredivisie, is de Bredase voetbalclub ook weer in het spel opgenomen. Levien den Boer van de B-Side Rats: ,,Weet je wat ik me vooraf niet realiseerde: hier komt een doelgroep die te oud is voor de Kidsclub, maar te jong voor de Supportersvereniging. Het zijn wel allemaal NAC-supporters, de meesten gaan ook naar wedstrijden, maar er zijn geen NAC-activiteiten waar zij zich toe geroepen voelen. Tot nu dus.” De B-Side Rats is dan ook voornemens hier een jaarlijks evenement van te maken, in samenwerking met de Supportersvereniging. ,,Nou ja, mits NAC niet degradeert, natuurlijk.” Shariff van der Stee is winnaar geworden, hij won na strafschoppen van Hein Verhoef.