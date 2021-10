Vijf bouwers willen aan de slag met Nieuwe Mark Breda: volgend jaar begint de klus

BREDA - Vijf aannemers hebben laten weten dat ze aan de slag willen met de aanleg van de Nieuwe Mark in Breda. Begin volgend jaar wordt bekend wie de opdracht krijgt, zodat er in de zomer van 2022 met het waterwerk kan worden begonnen.

Dat schrijft wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling, D66) in een van zijn laatste brieven aan de gemeenteraad van Breda. Daarin geeft hij de laatste stand van zaken rond de aanbesteding van de eerste fase van het project Nieuwe Mark.

Nieuw en verdiept

Dat wil zeggen dat het al bestaande tracé van het stadswater tussen Tolbrug en Karnemelkstraat wordt verdiept. Ook komt er veel meer groen in de directe omgeving en worden er nieuwe, verdiepte kades aangelegd.

De tweede fase komt daarna aan de beurt. Dat is is het doortrekken van de rivier over zijn voormalige bedding naar de zuidsingel, die grenst aan het terrein van de Seeligkazerne.

Spelregels

De wethouder benadrukt dat de aanbesteding voldoet aan de Europese regels. Dat is niet voor niks. Dit jaar was er nog een heel debat in de gemeenteraad over een aantal aanbestedingen die niet volgens de spelregels zijn afgehandeld. Overigens ging het in die gevallen vooral om de aanschaf van software en de inhuur van personeel.

Voor de aanleg van de Nieuwe Mark heeft wethouder De Beer in juli van dit jaar een ‘shortlist’ van vijf aannemers laten opstellen. Deze bedrijven is nu gevraagd of ze ook de behoefte voelen om daadwerkelijk met de Nieuwe Mark aan de slag te gaan. Begin 2022 wordt de ‘winnaar’ bekend gemaakt.

Reconstructie

De eerste fase van de Nieuwe Mark die nu aan bod komt is eigenlijk een reconstructie die al langer in de lucht hangt. In 2008 werd het huidige stadswater opgeleverd na een investering van 29 miljoen euro. Toch werd toen al nagedacht over het doortrekken van de rivier naar de zuidsingel. Daar gaat het nu dus ook van komen.