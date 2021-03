Vijf auto's betrokken bij botsing op A27 in Breda

Daklozen in Breda van slaapzaal naar tweeper­soons­ka­mer: ‘Dit is veel beter’

23 maart BREDA - Of het er beter op wordt? Seppe (32) twijfelt geen moment: ,,Zeker.” De wooncoach op de Doorstroomvoorziening (DSV) op de Slingerweg in Breda verkent het nieuwe, tijdelijke onderkomen aan de Riethil en ziet dat het goed is. Over een paar dagen, begin april, steken de dak- en thuislozen over. De laatste dorpels worden gemetseld, sanitair afgesteld en dan inrichten.