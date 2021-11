Vijf arrestaties na schietpartij in Breda waarbij man overleed

Het slachtoffer is volgens de politie vermoedelijk een 52-jarige man die voor zover bekend geen vaste woon- of verblijfplaats heeft.

Beschoten op openbare weg

Over één van de verdachten die zondagavond in de nabije omgeving werd opgepakt, zei de politie zondagavond dat het een bekende van het slachtoffer is. Het is niet bekend om welke van de verdachten dat gaat.