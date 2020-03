‘Vieze’ en ‘schone’ huisartsen in West-Brabant door corona

In de praktijk betekent dat in deze regio dat huisartsen de taken verdelen. ,,We werken met, wat wij voor het gemak maar even noemen, vieze en schone artsen‘’, zegt voorzitter Karin van Haaren van de huisartsenkring West-Brabant. ,,Vieze artsen zien alleen patiënten met luchtwegklachten, schone artsen de rest.‘’

Zij-ingang

Een maatregel die al langer van kracht was om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het laten bellen van patiënten met luchtwegklachten in plaats van de huisarts te bezoeken. Van Haaren: ,,,En als we een afspraak maken dan proberen we die patiënt zoveel mogelijk apart op te vangen. Dus via een zij-ingang naar binnen en niet in de gemeenschappelijke wachtkamer.‘’

Huisartsenpost

Momenteel wordt ook nagedacht over mogelijkheden om de opvang van patiënten bij de huisartsenposten in de regio verder aan te scherpen. Een van de opties waar naar gekeken wordt is het aanwijzen van een huisartsenpost voor louter patiënten met luchtwegproblemen. Als daartoe wordt overgegaan dan betekent dat dat patienten in de avonduren en de weekenden langer zullen moeten gaan reizen om naar een huisartsenpost te gaan. Als bijvoorbeeld de huisartsenpost in Roosendaal zou worden aangewezen dan betekent dat dat patienten uit Etten-Leur en Bergen op Zoom met luchtwegklachten daar naar toe moeten.