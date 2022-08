Vieze Anita Festival: ‘Hier kunnen bezoekers echt zijn wie ze zijn’

BREDA – Bij ’t Zoet is zaterdag een tentoonstelling geopend over inclusiviteit op festivalterreinen. De expositie loopt hiermee vooruit op het inclusieve festival Vieze Anita, dat hier aankomende Pinksteren wordt gehouden.

Dat jezelf zijn tijdens een festival niet voor iedereen vanzelfsprekend is, weet dragqueen Skyla Versai als geen ander. Tijdens de opening van de expositie op het oude CMS-terrein vertelt ze over de verwensingen die ze vaak tijdens het stappen te horen krijgt. ,,Mensen die mij niet kennen, denken vaak dat ik een freak ben. Daarom is een festival als Vieze Anita belangrijk.”

Versai gelooft namelijk heilig dat meer zichtbaarheid zorgt voor humaniteit, gevolgd door acceptatie. Zelf zal ze tijdens het festival proberen bij te dragen aan deze zichtbaarheid via optredens van Drags of Anarchy. ,,Als mensen daarna nog steeds een hekel aan me hebben, doen ze dat in ieder geval op de inhoud.”

Met de neus op de feiten

Het Vieze Anita Festival begon vijf jaar geleden bij Pier 15. In eerste instantie richtte het event zich vooral op de vrouwvriendelijke skatecultuur. Nu is de tijd volgens organisator Eveline Vesters rijp om het idee van een inclusief feestje verder uit te rollen, want de behoefte is groot. ,,Bezoekers van Vieze Anita komen niet voor de line-up of het decor, maar omdat ze hier echt kunnen zijn wie ze zijn.” Zo kent Vesters vrouwen die alleen tijdens dit festival vrijuit durven te dansen in sexy kleding.

Wethouder Diversiteit & Inclusiviteit Marike de Nobel gebruikt haar praatje om het publiek vooral te wijzen op de eigen blinde vlekken. Zo zag ze zichzelf altijd als een progressieve vrouw die niet opkeek van een zoenend homostel op tv. ,,Tegelijk vond mijn jongste dochter van 15 jaar het heel moeilijk om te vertellen dat ze transgender was. Dat drukt je met de neus op de feiten.” Door deze ervaring weet De Nobel nu hoe psychologisch zwaar een geslachtsverandering is, zelfs zonder druk van buitenaf. ,,Ze begint nu weer te leven, maar dat heeft wel een paar jaar stilgestaan.”