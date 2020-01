Vier verdachten nieuwjaarsgeweld Breda-Noord weer op vrije voeten

BREDA - De vier verdachten die met de onrustig verlopen jaarwisseling in de wijk Hoge Vucht in Breda-Noord zijn aangehouden, zitten niet langer vast. Dat meldt een woordvoerster van de politie die nader onderzoek doet in de wijk naar wat er in de nieuwjaarsnacht precies is gebeurd.

De politie roept getuigen op zich te melden. Dan kan het om beeldmateriaal gaan of andere informatie over de omstandigheden die nacht. De vier zijn staande gehouden in de Calandstraat in deelbuurt Geeren-Zuid omdat ze zich niet konden legitimeren.

Mobiele camera's

Het gaat om een 29-jarige man uit Dinteloord, een 25-jarige man uit Oosterhout en twee mannen van 17 en 22 jaar uit Breda. ,,De vier zijn weer op vrije voeten gesteld, maar als uit nader onderzoek hun betrokkenheid blijkt bij misstanden die nacht verandert de situatie.”

De balans van de jaarwisseling in de Hoge Vucht: zover bekend zijn drie mobiele camera's omgegooid en vernield, toegesnelde agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk, door oplaaiende agressie moest zelfs even de Mobiele Eenheid ingrijpen, de ruiten van een lijnbus in dienst zijn met zwaar vuurwerk gesneuveld en ruiten van diverse bushokken zijn ingeslagen of met vuurwerk bestookt.

Is er sprake van groep?

Het nieuwjaarsgeweld concentreerde zich met name in de omgeving van de Wensel Cobergherstraat en het Groenedijkplein in Geeren-Noord. Intussen gaan geluiden in de wijk dat een groep van vijftien tot twintig personen verantwoordelijk is voor de agressie. De politiewoordvoerster meldt dat daar in dit stadium van het onderzoek nog niets over valt te zeggen. ,,We willen graag met getuigen spreken, willen weten wat er precies is gebeurd en wie daar bij betrokken is.” Getuigen kunnen zich melden op politienummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Maatregelen