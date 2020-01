Vier tot vijftien jaar cel voor doodslag op Kaan Safranti in Breda

Jonge bestuurder (21) die met 209 km/u over A16 bij Breda reed, is rijbewijs halfjaar kwijt

11:15 BREDA - De 21-jarige man uit Schiedam die begin dit jaar besloot met 209 kilometer per uur over de A16 bij Breda te rijden, is voor een halfjaar zijn rijbewijs kwijt. Dat meldt de politie woensdag.