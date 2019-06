Vier Rijsbergse broers tegelijk geslaagd: ‘Met vier rugzakken breekt de vlaggenmast’

RIJSBERGEN/ ETTEN-LEUR - Eén kind in huis dat wacht op de uitslag van het eindexamen is al slopend. Maar Iduna Voeten uit Rijsbergen had er vier. Behoorlijk spannend, geeft ze toe. Maar: ,,Geslaagd”, is ze opgelucht.

Ze zijn met z’n vieren. Vier broers. En allevier deden ze eindexamen. Zo was de spanning in huize Voeten in Rijsbergen woensdagmiddag behoorlijk te snijden.



Daar zaten ze. Op de bank: Duncan (18), David (17) en de tweeling Roy en Quinten (15). De telefoon bij de hand. De ogen strak gericht op de televisie. ,,Want om de tijd te doden, hadden we een film opgezet”, vertelt moeder Iduna. ,,Fantastic Beasts. Zonder ondertiteling, zodat ze zich een beetje moesten concentreren.”

Quote Vooraf hebben we gezegd: als er één zakt, is het toch gewoon feest. Hard? Een beetje, maar wel eerlijk tegenover de anderen Iduna Voeten

Telefoon

Of dat afdoende afleiding gaf? ,,Niet echt”, vertelt Iduna. Vanaf 13.30 uur gingen de ogen van Duncan, Roy en Quinten keer op keer naar hun telefoon. ,,KSE, de school in Etten-Leur waar Duncan havo- en Roy en Quinten mavo-examen deden, zou vanaf dat moment bellen of appen.” David deed VMBO-examen op het Ettense Munnikenheide College. ,,Hij zou het pas later op de dag te horen krijgen.”

Roy werd rond 14.15 uur als eerste uit zijn lijden verlost. Amper een minuut later gevolgd door Duncan. Dat leidde bij zijn moeder tot ontspanning. ,,Duncan had het idee dat hij Nederlands had verpest.” Om hem had ze het meest in de piepzak gezeten. ,,Toen ik hoorde dat hij het had gehaald, dacht ik dat het met de anderen ook wel goed kwam.”

Quote Toen ik hoorde dat Duncan het had gehaald, dacht ik dat het met de anderen ook wel goed kwam Iduna Voeten

Spanning

Een half uurtje later kreeg ook Quinten een positieve uitslag. Waarna het lange wachten voor David begon. Terwijl zijn broers de ene na de andere jubelapp ontvingen, hield de onzekerheid aan tot: ,,Vijf voor half vijf”, zegt Iduna. Uren waarin David maar bleef kijken op zijn telefoon.

Iduna had intussen al de vier speciale ‘geslaagd’-T-shirts gepakt die ze voor de zekerheid op de kop had getikt. En nee, geen shirt met ‘niet-geslaagd’. ,,Vooraf hebben we gezegd: als er één zakt, is het toch gewoon feest. Hard? Een beetje, maar wel eerlijk tegenover de anderen.”