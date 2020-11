Vier personen aangehouden in Breda na achtervolging door de politie

Slachtof­fer van steekpar­tij in Breda is leerling van Stedelijk Gymnasium en weer thuis na behande­ling in ziekenhuis

22:45 BREDA - De 16-jarige jongen die donderdagmiddag in zijn been werd gestoken, is een leerling van het Stedelijk Gymnasium in Breda. Dat laat de school via een brief weten. Hij is inmiddels weer thuis om verder te herstellen.