Vier mannen dreigen bewoner van flat in Breda te gooien en te overgieten met kokend water

Pepper­spray-spui­ter café Janssen in Breda: mishande­ling met voorbedach­ten rade

11:33 BREDA - Tegen de 23-jarige Oosterhouter, die in oktober in een Bredaas café met pepperspray spoot, is mishandeling met voorbedachten rade ten laste gelegd. Dat zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda.