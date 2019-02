Vier jaar na de vondelingenzaak in Breda: waar is mama?

Maandagochtend 2 maart 2015. Ondanks dat de ochtendzon haar best doet, is het buiten fris. Mensen maken zich op voor een nieuwe werkweek, business as usual. Totdat plotseling alles anders wordt als rond de klok van half negen een voorbijganger in de Christiaan Huygensstraat iets hoort. Het lijkt op gehuil en het komt uit een zwarte sporttas die tussen twee geparkeerde auto’s ter hoogte van nummer 15 staat. Als hij de tas open maakt, weet de voorbijganger niet wat hij ziet. Er ligt een pasgeboren baby in. Het meisje wordt direct bij een van de huizen naar binnen gebracht en in dekentjes gewikkeld.